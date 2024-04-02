Под Гурьевском дизельный поезд частично сошел с рельсов из-за препятствия

В районе Гурьевска утром во вторник, 2 апреля, частично сошел с рельсов дизельный пассажирский поезд. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



ЧП произошло на перегоне между Константиновкой и Гурьевском около 8:20. Поезд наехал на бытовой газовый баллон, который лежал на путях. В результате произошел сход с рельсов первой колесной пары по ходу движения. Всего в поезде было 207 человек, никто из них не пострадал. В настоящее время ведется проверка по факту случившегося.

Региональное мининфраструктуры уточняет, что пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет. Людей вывезли автобусами. «В том, почему газовый баллон оказался на рельсах, будут разбираться правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Как отметили а пресс-службе регионального управления СК, калининградский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку. Осматривается место, «организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», добавили в пресс-службе.