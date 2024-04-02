ФСБ: в Россию через ЕС пытались ввезти взрывные устройства под видом икон

В Россию из Украины транзитом через страны Европейского союза собирались ввезти партию православных икон и церковной утвари, в которой была обнаружена взрывчатка иностранного производства. Об этом утром 2 апреля сообщила пресс-служба ФСБ. По данным ведомства, автомобиль с взрывчаткой был задержан на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы).



«Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, — говорится в сообщении. — 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7».

На данный момент задержан водитель. В розыск собираются объявить организаторов и соучастников преступления (в том числе иностранных граждан).

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через границу Российской Федерации взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору».