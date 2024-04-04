На Мамоновском шоссе произошла авария с тремя погибшими

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На Мамоновском шоссе в четверг, 4 апреля, произошло смертельное ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в 09:50 на Мамоновском шоссе в районе пос. Прибрежного автомобиль «Фольксваген» пересек сплошную линию, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Рено». В результате «Фольксваген» отбросило в придорожное дерево. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте, второй пассажир скончался по дороге в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы дорожно-патрульной службы и сотрудники следственно-оперативной группы полиции, которые устанавливают обстоятельства случившегося. Работу правоохранительных органов и специальных служб на месте координирует и.о. прокурора Московского района.

Фото пресс-службы регионального УМВД

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