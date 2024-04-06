В Орске после прорыва дамбы обнаружили тела двоих погибших

В Орске после прорыва дамбы обнаружили тела двоих погибших
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Орске Оренбургской области, где 5 апреля прорвало защитную насыпную дамбу, обнаружены тела двоих человек. Как сообщает «Интерфакс», оба тела (пол и возраст не уточняются) нашли при патрулировании территорий после прорыва дамбы, однако смерть этих людей, по предварительной версии, не связана с подтоплениями.

«Судебно-медицинской экспертизы пока нет, но, предварительно, она не связана с утоплением, — пояснили изданию представители региональных властей. — Потому что в доме и на приусадебном участке воды, подтоплений нет. Тела были обнаружены в разных местах. Дома расположены в Старом городе, в зоне потенциального подтопления. Время смерти идентифицировать пока трудно».

Региональный минздрав уточняет, что никто из жителей подтопленных территорий в Орске пока не обращался за медицинской помощью.

В телеграм-канале министерства добавляют, что у всех эвакуированных из зон подтопления стабильное состояние и жалоб на получение каких-либо травм пока не поступало.

В настоящее время в Орске подтоплено более 2 400 жилых домов, 3 065 придомовых территорий. Эвакуированы 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних.

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