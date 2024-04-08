В пожаре на Горького погибла женщина

При пожаре в жилом многоквартирном доме на ул. Горького в Калининграде погибла женщина, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пламя на втором этаже охватило 20 квадратных метров кухни. Пожарные спасли шесть человек. Одного из них — с помощью трехколенной лестницы, еще пятерых — с помощью спасательных устройств. Также удалось спасти собаку и кошку.

«Одну из спасенных сотрудники МЧС России передали медикам с отравлением продуктами горения. К сожалению, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи», — рассказали в ведомстве. В ликвидации пожара участвовали 26 специалистов и семь единиц техники. Причина возгорания устанавливается.