У жителя Гусевского района отобрали сына-инвалида за издевательства, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В полицию поступило заявление от родственников подростка, который подвергался унижениям со стороны отца и проживал в частном доме в антисанитарных условиях. На момент посещения семьи в доме отсутствовали продукты питания, 13-летний мальчик болеет чесоткой и не ходит в специализированную школу», — заявили представители МВД.

По их данным, у 41-летнего отца ребенка нет постоянного источника дохода, он злоупотребляет алкоголем, и пенсии по инвалидности сына и по уходу за ребенком-инвалидом тратит на спиртное. «Также накануне мужчина ударил ребенка ногой по голове и на его глазах забил гвоздодером собаку мальчика по кличке Жужа», — отметили в полиции.

Инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли ребёнка у отца и передали родной бабушке. Сейчас подготавливаются документы на лишение его родительских прав. В его отношении мужчины возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 117 УК РФ («Истязание»).