В Калининграде в «закладках» нашли 1,3 кг наркотиков после задержания курьера (видео)

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В Калининграде сотрудники полиции задержали оптового межрегионального наркокурьера интернет-магазина, специализирующегося на распространении наркотических средств синтетического происхождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Задержали 22-летнего злоумышленника возле его жилища на ул. Орудийной. В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли эфедрон (30,38 г), мефедрон (0,17 г), N-метилэфедрон общей массой 6, 80 г и 0,5 г кетамина. Кроме того, сотрудники ОНК нашли травматический автомат, из которого злоумышленник, с его слов, собирался отстреливаться от стражей порядка в случае штурма его квартиры. Изучив телефон задержанного, полицейские по координатам нашли и изъяли на территории области 20 тайников-закладок с наркотическими средствами, общей массой 1350 г.

По информации оперативников, фигурант получал указания от работодателя о раскладке крупных партий наркотиков не только в Калининградской области, но и в Якутске и Хабаровске. После получения товара он бесконтактным способом распространял его на территории указанных регионов.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение подобного преступления уголовным законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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