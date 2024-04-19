В Ставропольском крае упал дальний бомбардировщик Ту-22М3 (дополнено)

В Ставропольском крае упал дальний бомбардировщик Ту-22М3, летчики катапультировались. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.



«Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасения. В настоящее время идет поиск одного летчика», — приводит информагентство комментарий ведомства.

В министерстве уточнили, что боекомплекта на борту не было. «Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, самолет упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале , что самолет упал в Красногвардейском округе. Двоих летчиков доставили в больницу.

Дополнено в 11:35. Как сообщил позднее Владимир Владимиров, один из членов экипажа упавшего самолета погиб. «Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — написал в Telegram губернатор Ставропольского края.