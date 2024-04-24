Житель Светлого получил 16 лет колонии строгого режима за развращение детей

Калининградский областной суд вынес приговор жителю Светлого за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Суд установил, что летом 2019 года 51-летний мужчина против воли посадил в свой автомобиль 10-летнюю девочку, с которой ранее был знаком, и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Аналогичные действия он повторял и впоследствии: с июня по декабрь 2019 года. Кроме того, днем 6 августа 2022 года во дворе дома светловчанин совершил иные действия сексуального характера в отношении еще двух девочек 9-ти и 10-лет, одной из которых ранее был знаком, поскольку проживал по соседству.

В судебном заседании 3. вину в инкриминируемых преступлениях не признал. Однако суд квалифицировал его действия по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ как иные действия сексуального характера с использование беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ как иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении двух несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Суд назначил мужчине 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 15 лет. Кроме того, после отбытия основного наказания он еще 1 год 6 месяцев будет ограничен в свободе. Также приговором суда взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в размере 700 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.