СК: в Калининграде учитель нанес телесные повреждения школьнику

В Калининграде проводится процессуальная проверка о совершении незаконных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, 12 марта между 13-летним учащимся одной из школ Калининграда и учителем произошел конфликт. Следователи осматривают места происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают степень тяжести вреда здоровью ребенка.

Как уточнила, в свою очередь, пресс-служба областной прокуратуры, в правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетнего. Она сообщила, что учитель технологии причинил телесные повреждения ее 13-летнему сыну в связи с тем, что тот не сдал контрольную работу до окончания урока.