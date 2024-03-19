В Калининградской области вводят особый противопожарный режим

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С 18 марта по 31 мая 2024 года на территории Калининградской области вводят особый противопожарный режим. Соответствующий приказ областного министерства строительства и ЖКХ был опубликован на портале правовых актов.

Органам местного самоуправления региона рекомендуется создать рабочие группы и оперативные штабы, провести «мероприятия, препятствующие распространению лесных и иных пожаров»: создать минерализованные полосы по границам населенных пунктов и на неиспользуемых сельхозучастках. Также рекомендуется собрать сухую растительность, привлечь население для патрулирования территорий локализации пожаров за пределами населенных пунктов.

Муниципалитетам рекомендуют ввести запрет на разведение костров и использование пиротехники, проведение пожароопасных работ, «при необходимости ввести ограничение на посещение гражданами лесов». Необходимо также проинформировать об этом население и подготовить пункты для временного размещения на случай эвакуации людей из мест, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров.

В июне 2023 года в Калининградской области было официально объявлено о засухе. В регионе был установлен класс чрезвычайной пожароопасности. Жителям Калининградской области на три недели запретили посещать леса.

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