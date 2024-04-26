На Северном обходе вечером в пятницу случилось массовое ДТП (фото)

На Северном обходе вечером в пятницу случилось массовое ДТП (фото)
Фото пресс-службы регионального УМВД
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На Северном обходе в Калининграде вечером в пятницу произошла авария с участием пяти автомобилей, движение по трассе сильно затруднено. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, двигавшийся по крайней правой полосе «Ауди» врезался в ехавший впереди «Киа». «Киа» от удара отбросило на среднюю полосу. Через несколько минут водитель «Рено» попытался уйти от удара в стоящий на трассе «Киа» и столкнулся с «Тойотой», после чего врезался еще в «Киа», затем его отбросило в правый отбойник. Пятым участником ДТП стал автомобиль «Джили», который врезался в «Тойоту». Обошлось без пострадавших.



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