7 человек погибли и 33 ранены в результате атаки дронов в Белгородской области

В Белгородской области украинские БПЛА атаковали автомобили в Борисовском районе, есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные районной администрации.

«Сегодня подверглись атаке дронов два автомобиля, перевозящие сотрудников на свинокомплексы ГК „Агро-Белогорье“. Пострадали 33 человека, шесть погибших», — сообщил глава ведомства Владимир Переверзев на оперативном совещании в правительстве региона. Позже «Коммерсант» сообщил, что число погибших увеличилось до семи человек.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что есть также информация о двух пострадавших детях. По его уточненным данным, атаке дронов подверглись три автомобиля. «Две движущиеся по дороге „ГАЗели“, которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Берёзовка Борисовского района», — сообщил Гладков.