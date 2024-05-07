Замначальника отдела лицензирования облправительства добавили срок за взятки

К лишению свободы за получение взятки осуждена заместитель начальника отдела лицензирования департамента развития предпринимательства и торговли Минэкономразвития Калининградской области, ранее уже получившая срок по аналогичной статье. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Экс-начальник отдела лицензирования регионального правительства и ее заместитель осуждены за взятки



Судом установлено, что в ноябре 2019 года женщина получила взятку в размере 15 000 рублей от представителя юрлица за приобщение к материалам лицензионного дела подложной выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. Также она должна была составить заключение о том, что пакет документов юрлица соответствует требованиям законодательства для выдачи ему лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией.

В судебном заседании подсудимая признала свою вину полностью. Суд квалифицировал ее действия по ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес, в частности, наличие на иждивении троих малолетних детей и оказание помощи страдающей тяжелым заболеванием матери.

Центральный районный суд по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 17 марта 2022 года назначил женщине 5 лет 4 месяца колонии общего режима со штрафом в размере 600 000 рублей и лишением на 3 года права занимать определенные должности на госслужбе. В то же время осужденной предоставлена отсрочка от реального отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до 14 октября 2036 года. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что начальница осужденной с 2022 года отбывает срок за взятки. Ей не удалось ни оспорить приговор, ни выйти из колонии раньше срока.