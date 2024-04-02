Экс-чиновнице облправительства не удалось выйти из колонии раньше срока

Бывшему начальнику отдела лицензирования областного правительства Татьяне Хованской не удалось добиться замены неотбытого срока лишения свободы на более мягкий вид наказания. Ходатайство в отношении экс-чиновницы рассматривал Зеленоградский районный суд, жалобу на решение первой инстанции — областной. Информация по делу размещена в судебных картотеках, на это обратил внимание портал Rugrad.



Экс-начальник отдела лицензирования департамента развития предпринимательства и торговли Минэкономразвития Калининградской области и ее заместитель были признаны судом виновными в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как установлено, с октября по декабрь 2019 года женщины через посредников получали взятки от предпринимателей региона за выдачу, переоформление или продление срока действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Сумма полученных взяток при этом варьировалась от 15 до 20 тысяч рублей. Также они принимали подарочные сертификаты в магазины косметики и одежды.