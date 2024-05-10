В Калининграде арестовали двух активистов за незаконную прописку 900 мигрантов

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Суд в Калининградской области отправил под домашний арест руководителя автономной некоммерческой организации «Развитие еврейской культуры в Калининградской области» Сергея Стерлина. По версии следствия, он совместно с еще одним фигурантом дела незаконно прописал порядка 900 мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда.

«Ленинградский районный суд избрал меру пресечения в отношении двоих калининградцев, которым вменяется организация незаконной миграции в городе Калининграде. Как следует из ходатайств следователя, Р. за денежное вознаграждение предлагал иностранным гражданам зарегистрировать их в нежилом помещении, расположенном на улице Большая окружная. Всего, по мнению органов следствия, таким образом прописку получили 900 человек. Его действия квалифицированы следствием по п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ», — отмечается в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе суда, речь идет о председателе президиума региональной общественной организации «Совет национально-культурных сообществ Калининградской области» Шукуре Рашидове и Сергее Стерлине.

«По мнению органов расследования, ему помогал С. Он, среди прочего, посещал многофункциональный центр и занимался документальным оформлением незаконной регистрации. Его действия следователи квалифицировали так же. Постановлениями Ленинградского районного суда в отношении обвиняемого Р. избран арест до 7 июля 2024, в отношении подозреваемого С. — с учетом состояния его здоровья (мужчина тяжело болен, имеет инвалидность) — домашний арест до 07.07.2024», — говорится в сообщении суда.



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