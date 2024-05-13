УМВД уточнило подробности ареста двух активистов, прописавших 900 мигрантов (видео)

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Региональное УМВД уточнило подробности задержания и ареста во взаимодействии с УФСБ двух калининградских активистов, подозреваемых в незаконной регистрации на территории области 900 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Предварительно установлено, что криминальный бизнес возглавляли руководитель одной из региональных общественных организаций 1970 г.р. и председатель автономной некоммерческой организации 1955 г.р. Используя связи на территории иностранных государств, подозреваемые подыскивали мигрантов, желающих нелегально оформить документы для законного пребывания на территории РФ. Затем за денежное вознаграждение подельники оформляли иностранцам временную регистрацию в нежилом помещении в одном из калининградских СНТ, а также документы о трудоустройстве. Предварительно установлено, что за 4 месяца подозреваемые «легализовали» таким образом не менее 900 иностранных граждан.

В ходе обыска в жилищах задержанных обнаружены и изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Ленинградский районный суд избрал одному из подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста, второй заключён под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемыми являются руководитель автономной некоммерческой организации «Развитие еврейской культуры в Калининградской области» Сергей Стерлин, который помещен под домашний арест, и председатель президиума региональной общественной организации «Совет национально-культурных сообществ Калининградской области» Шукур Рашидов, заключенный под стражу. 

Видео пресс-службы регионального УМВД

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