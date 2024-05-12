В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома

Подъезд жилого 10-этажного дома обрушился на юго-западе Белгорода после попадания снаряда, выпущенного Вооруженными силами Украины. На данный момент известно о 13 пострадавших, двое из которых — дети, пишет ТАСС.



Во время проведения спасательных работ обрушилась также изначально устоявшая крыша подъезда. Под завалами оказались несколько спасателей. 12 человек, включая двоих детей, спасены из-под завалов. По факту обстрела Белгорода возбуждено дело о теракте, сообщили в СК.

На место обрушения дома готовятся вылететь передовые отряды МЧС РФ «Центроспас» и «Лидер». В разборе завалов участвует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.