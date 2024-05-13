35-летнего жителя области осудили за надругательство над 14-летней калининградкой

Житель Калининградской получил срок за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В августе 2022 года 35-летний подсудимый под вымышленным именем написал в соцсети 14-летней калининградке, что ему 20 лет и он фотограф. Далее мужчина предложил девочке встретиться, чтобы принять участие в фотосессии. Когда та приехала на встречу, он сообщил, что фотографии сделает в арендованной в качестве студии квартире. Там подсудимый уговорил ее сфотографироваться в нижнем белье, а затем стал приставать. Девочка начала сопротивляться, и ей удалось покинуть квартиру. Спустя несколько дней злоумышленник принялся шантажировать подростка, угрожая распространить ее фотографии. В итоге он заставил ее встретиться с ним и совершил преступления против ее половой неприкосновенности.

Действия подсудимого судом квалифицированы по п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (3 эпизода), п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ, ч.2 ст.133 УК РФ (3 эпизода), ч.1 ст. 135 УК РФ (3 эпизода). В судебном заседании мужчина вину не признал. Приговором Центрального районного суда ему назначено наказание в виде 11 лет исправительной колонии строгого режима. После отбытия основного наказания он ещё 1 год будет ограничен в свободе. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.