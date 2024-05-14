СК возбуждает дело после наезда пьяного электросамокатчика на калининградку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования пожилой женщины в результате наезда на нее электросамокатчика в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Как уточнили в СК, 12 мая в Калининграде пьяный мужчина на электросамокате сбил 71-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована. Председатель СКР Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад об уже установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.