Бастрыкин приказал привлечь к «уголовке» самокатчика из-за ДТП в Калининграде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело против самокатчика, сбившего женщину на велосипеде в Калининграде. Об этом сообщает телеграм-канал СКР.

В посте говорится, что инцидент произошёл в июне. В результате аварии женщина получила травму головы, перелом носа и многочисленные гематомы, мужчина скрылся с места происшествия.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Анатольевичу Бочарову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщает пресс-служба СКР.