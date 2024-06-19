Бастрыкин приказал привлечь к «уголовке» самокатчика из-за ДТП в Калининграде

Бастрыкин приказал привлечь к «уголовке» самокатчика из-за ДТП в Калининграде
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело против самокатчика, сбившего женщину на велосипеде в Калининграде. Об этом сообщает телеграм-канал СКР.

В посте говорится, что инцидент произошёл в июне. В результате аварии женщина получила травму головы, перелом носа и многочисленные гематомы, мужчина скрылся с места происшествия.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Анатольевичу Бочарову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщает пресс-служба СКР.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин распорядился завести дело против самокатчика из Калининграда. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил 71-летнюю женщину. После ДТП пенсионерку госпитализировали.

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