В Калининграде члена совета директоров агрофирмы обвиняют во взятке чиновнику (фото)

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего члена совета директоров фирмы, занимающейся экспортом шкурок норки. Его подозревают в даче взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, 12 мая обвиняемый передал взятку в размере 3000 долларов США сотруднику регионального управления Россельхознадзора. Взамен мужчина рассчитывал получить разрешительные документы о соответствии фирмы ветеринарно-санитарным требованиям Таиланда и Камбоджи для экспорта невыделанных шкурок норок. При передаче взятки обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде залога в размере 50 млн рублей. По уголовному делу ведется следствие.