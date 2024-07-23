Руководителю компании, экспортирующей шкурки норок, грозит до 12 лет за взятку

В Калининграде 47-летнему директору по экономике компании «Агрофирма Багратионовская» грозит до 12 лет лишения свободы за дачу взятки должностному лицу Россельхознадзора. Как сообщают прокуратура области и региональное управления Следственного комитета, уголовное дело против руководителя компании передано в суд.



Директора по экономике предприятия, которое занимается разведением норок, обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Как отметили в прокуратуре, на стадии предварительного следствия обвиняемый частично признал вину в совершенном преступлении. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.