Руководителю компании, экспортирующей шкурки норок, грозит до 12 лет за взятку

Руководителю компании, экспортирующей шкурки норок, грозит до 12 лет за взятку
Фото: региональный СК
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В Калининграде 47-летнему директору по экономике компании «Агрофирма Багратионовская» грозит до 12 лет лишения свободы за дачу взятки должностному лицу Россельхознадзора. Как сообщают прокуратура области и региональное управления Следственного комитета, уголовное дело против руководителя компании передано в суд.

Директора по экономике предприятия, которое занимается разведением норок, обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Как отметили в прокуратуре, на стадии предварительного следствия обвиняемый частично признал вину в совершенном преступлении. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 12 мая 2024 года обвиняемый передал должностному лицу регионального Россельхознадзора незаконное вознаграждение в размере 3 тыс. долларов США. Руководитель предприятия рассчитывал на выдачу положительного акта обследования агрофирмы с указанием на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Таиланда и Камбоджи, куда планировалось экспортировать шкурки норок. При передаче взятки мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

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