Троих жителей региона обвиняют в организации незаконной миграции (видео)

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Троих жителей Калининградской области обвиняют в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

В совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, обвиняются 47-летняя генеральный директор одной из калининградских фирм, её 29-летняя сотрудница, а также 50-летний гражданин Республики Узбекистан.

«По версии следствия, не позднее 28 июня 2023 года в Калининграде группой лиц, в том числе сотрудницей Центра языкового тестирования одного из высших образовательных учреждений, была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев, получивших сертификаты, фактически такими знаниями не обладала», — сообщили в региональном управлении СК.

Указанные преступные действия способствовали оформлению разрешительных документов на право пребывания на территории региона не менее 100 иностранных граждан.

На причастность фигурантов дела к преступлению указывает документация, обнаруженная и изъятая во время обысков в жилище и по месту работы обвиняемых. Все трое подозреваемых задержаны. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

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