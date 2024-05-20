Полиция возбудила дело против главреда районной газеты за самопремирование

В Калининградской области полиция Багратионовского района возбудила уголовное дело против 68-летнего редактора муниципальной газеты. Руководителю учреждения инкриминируется незаконное самопремирование на 520 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД.



Уголовное дело в отношении 68-летнего жителя Калининграда возбуждено по материалам УФСБ по факту присвоения денежных средств, совершённого с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, с января 2019 г. по ноябрь 2023 г. подозреваемый, являясь главным редактором муниципальной газеты, совершил хищение денежных средств путём издания приказов о своём премировании на общую сумму 520 тысяч рублей.

Присвоенные денежные средства злоумышленник расходовал на личные нужды. Расследование уголовного дела продолжается.