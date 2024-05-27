МЧС обследует военный корабль, затонувший в Пионерском во время войны

Сотрудники МЧС России начали плановое обследование корпуса военного корабля, затонувшего на траверзе Пионерского курорта во время Второй Мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



«Сегодня водолазы Поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области осуществили первые глубоководные спуски. Результатом обследования станет решение о возможной эвакуации судна. Просим отдыхающих сохранять спокойствие и приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.