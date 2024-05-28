В Калининградскую область пытались ввезти из Литвы оружие с нацисткой символикой (фото)

Сотрудники погрануправления пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации более 50 единиц оружия и частей к нему. На некоторые экземпляры была нанесена нацистская символика. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Провезти контрабандный груз пытался россиянин, который 16 марта прибыл из Литвы на грузовом автомобиле в пункт пропуска Чернышевское. При досмотре транспортного средства пограничники выявили 50 свертков, в которых находились кинжалы, кортики и штык-ножи. На некоторые экземпляры холодного оружия нанесена нацистская символика. Кроме того, пограничный наряд обнаружил части стрелкового оружия иностранного производства в виде стволов, отражателя и магазина.

Нелегальный груз изъят, устанавливаются обстоятельства происшествия.



