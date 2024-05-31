Электросамокатчик сбил 4-летнего ребёнка в Зеленоградске

В Зеленоградске неустановленный водитель электросамоката при движении по велосипедной дорожке сбил 4-летнего пешехода. Мальчик получил травмы, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.



Инцидент произошёл в четверг, 30 мая, в районе д.16 на ул. Володарского. В Госавтоинспекции напомнили, что «при движении по велосипедным дорожкам, а также при пересечении таких дорожек пешеходы должны уступать дорогу велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности (пункт 4.1. ПДД РФ)».