Электросамокатчик сбил 4-летнего ребёнка в Зеленоградске

Электросамокатчик сбил 4-летнего ребёнка в Зеленоградске
Фото: пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции
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В Зеленоградске неустановленный водитель электросамоката при движении по велосипедной дорожке сбил 4-летнего пешехода. Мальчик получил травмы, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл в четверг, 30 мая, в районе д.16 на ул. Володарского. В Госавтоинспекции напомнили, что «при движении по велосипедным дорожкам, а также при пересечении таких дорожек пешеходы должны уступать дорогу велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности (пункт 4.1. ПДД РФ)».

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