Роспотребнадзор сообщил о вспышке сальмонеллеза среди клиентов сети Musli39

Региональное министерство здравоохранения и Управление Роспотребнадзора сообщили о вспышке сальмонеллеза среди клиентов сети предприятий быстрого питания. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

В течение последних суток к медикам обратились 15 человек с жалобами и симптомами острой кишечной инфекции. Выяснилось, что все пациенты перед этим заказывали продукцию здорового питания в «Доставке правильного питания в Калининградской области Musli39». У обследованных выявлен сальмонеллез.

В ходе расследования деятельности индивидуального предпринимателя Артема Подкорытова выяснилось, что он не уведомлял управление о начале своей деятельности. Помимо этого, выявлены грубые нарушения санитарного законодательства в части хранения продукции, условий ее приготовления, нарушение технологических процессов, санитарного содержания пищеблока, мытья посуды. В частности, к приготовлению продукции и ее доставке привлечены лица, не имеющие медицинских книжек, не проходившие медицинское обследование. В ходе эпидемиологического расследования снято 62,5 килограмма обезличенной продукции, просроченной и без маркировки. Произведен отбор проб пищевой продукции, воды, смывов. Деятельность предприятия приостановлена. Эпидемиологическое расследование продолжается.

«К сожалению, что-то подробное рассказать не могу, как есть так есть. У меня вся семья тоже заболела: я, жена и ребенок, — рассказал „Новому Калининграду“ собственник предприятия Артём Подкорытов. — Роспотребнадзор выдал нам предписание о закрытии. Мы устраним нарушения, а в дальнейшем — пока анализы все не придут. Мы пока и не собираемся работать. Не знаю, что будет. Может, закроемся. Главное, чтобы все живы были».

Региональный минздрав и Управление Роспотребнадзора призывают граждан: если вы заказывали эту продукцию на данном предприятии общепита и у вас появились симптомы заболевания — резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота, рвота, — незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.