Число заразившихся сальмонеллёзом клиентов Musli39 выросло более чем вдвое (дополнено) (фото)

Количество клиентов сервиса доставки правильного питания Musli39, заразившихся сальмонеллёзом, выросло с 15 до 33 человек. В их числе один ребёнок и один подросток. 21 заболевший проходит лечение в инфекционном стационаре. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



«Специалистами надзорного ведомства продолжается эпидемиологическое расследование групповой заболеваемости сальмонеллезом лиц, употреблявших продукцию Musli39, — говорится в сообщении, — Причина распространения инфекции-многочисленные нарушения санитарно- эпидемиологических требований при оказании услуги общественного питания, что подтверждается результатами лабораторных исследований».

Для проверки сведений о заражении жителей региона, изложенных в СМИ, 1 июня в следственном отделе по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Проверку также проводит прокуратура Калининградской области.

Фото: Калининградский следком

О вспышке сальмонеллёза среди клиентов сервиса стало известно 31 мая. В ходе расследования деятельности индивидуального предпринимателя Артема Подкорытова выяснилось, что он не уведомлял управление о начале своей деятельности. Помимо этого, выявлены грубые нарушения санитарного законодательства в части хранения продукции, условий ее приготовления, нарушение технологических процессов, санитарного содержания пищеблока, мытья посуды. В частности, к приготовлению продукции и ее доставке привлечены лица, не имеющие медицинских книжек, не проходившие медицинское обследование. В ходе эпидемиологического расследования снято 62,5 килограмма обезличенной продукции, просроченной и без маркировки. Произведен отбор проб пищевой продукции, воды, смывов. Деятельность предприятия приостановлена.

«К сожалению, что-то подробное рассказать не могу, как есть так есть. У меня вся семья тоже заболела: я, жена и ребенок, — рассказал „Новому Калининграду“ собственник предприятия Артём Подкорытов. — Роспотребнадзор выдал нам предписание о закрытии. Мы устраним нарушения, а в дальнейшем — пока анализы все не придут. Мы пока и не собираемся работать. Не знаю, что будет. Может, закроемся. Главное, чтобы все живы были».