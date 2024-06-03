В Калининграде в ДТП на ул. Гайдара пострадали трое детей

В Калининграде на ул. Гайдара в районе перекрестка с Советским проспектом водитель автомобиля «Тойота Пикник» собрал «паровозик» из трёх машин, в результате пострадали трое детей и водитель одного из автомобилей, сообщает региональная Госавтоинспекция.



По предварительным данным, 2 июня в 11.50 минут на улице Гайдара 15 А 43-летний водитель автомобиля «Тойота Пикник» выбрал небезопасную дистанцию до следующего впереди «Ситроена» под управлением 30-летнего водителя и допустил с ним столкновение. После этого Ситроен откинуло на внедорожник Тойота, следовавший впереди.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Ситроен“, два 11-летних и 8-летний пассажиры автомобиля „Тойота Пикник“ получили телесные повреждения», — сообщили в Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.