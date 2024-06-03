Владелец подтопленной на Острове машины намерен судиться с властями

Работы по осушению затопленной территории двора по ул. Ген. Павлова в районе дома 18 завершились только в понедельник рано утром. Об этом «Новому Калининграду» рассказал местный житель Юрий.

По его словам, во время ливня двор затопило так, что припаркованные машины жильцов затопило по крыши. «Люди просто не успевали отогнать машины. Пока бежали домой за ключами, машины уже заливало водой, завести было невозможно», — рассказал Юрий.

Он уточнил, что в воскресенье вечером власти направили на Остров мотопомпу, чтобы откачивать воду. Работы завершились уже после четырех утра в понедельник. Только после этого владельцы затопленных машин смогли к ним подобраться.

Подтопления на Острове ликвидировали при помощи 10 единиц техники и двух лодок



«Пострадало с десяток машин, сейчас на месте стоят всего три, остальные увезли на эвакуаторах. Один из водителей рассказал мне, что ремонт его автомобиля обойдется в очень серьезную сумму: как минимум предстоит замена аккумулятора, придется полностью перебирать электронику, и это лишь поверхностная оценка. Он сказал, что будет судиться с властями. Возможно, другие последуют его примеру», — добавил калининградец.





Напомним, сильный ливень в Калининграде в воскресенье, 2 июня, стал причиной массового затопления улиц. Администрация Калининграда сообщала, что причины подтоплений после ливня в областном центре связаны с тем, что магистральные коллекторы дождевой канализации не справляются со сбросом ливневых вод, и требуется время, чтобы ушла вода.



Фото предоставлены очевидцем