В Калининграде главу госпредприятия подозревают в хищении бюджетных средств

В Калининграде расследуется уголовное дело о хищении бюджетных средств при выполнении муниципального контракта. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ, являются директор государственного предприятия, его подчинённый и индивидуальный предприниматель, выступающий исполнителем муниципального контракта.

Оперативниками ОЭБиПК совместно с коллегами из УФСБ установлено, что в октябре 2023 года госпредприятие в лице 68-летнего директора заключило контракт на ремонт кровли здания на Московском проспекте с индивидуальным предпринимателем, однако соответствующие работы на момент подписания договора уже были осуществлены, о чём обе стороны были осведомлены.

По указанию директора 61-летний начальник технического отдела включил в акт о приёмке фактически не выполненные работы и представил их к оплате, в результате чего 164 725 рублей были необоснованно перечислены на счёт 32-летнего предпринимателя.

В соответствии с действующим законодательством за совершение данного преступления фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев с ограничением свободы на срок до полутора лет.