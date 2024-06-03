Калининградца, ударившего ножом подростка, заключили под стражу

Мужчину из Калининграда, который ударил ножом 15-летнего подростка, заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-службы прокуратуры Калининградской области.



Как уточняет пресс-служба регионального управления Следственного комитета, 30 мая 55-летний калининградец в состоянии алкогольного опьянения зашел в одну из комнат коммунальной квартиры на Павлика Морозова. В это время там находился 15-летний подросток, который пришел к знакомому в гости. Обвиняемый нанес парню ножевое ранение в живот. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Аргументировать свой поступок мужчина не смог.

Калининградцу предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 1 июня прокуратура Московского района поддержала в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины до 31 июля 2024 года.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.