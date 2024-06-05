Суд вынес приговор «светлогорскому стрелку» за убийство риелтора

Суд признал 64-летнего жителя Светлогорска виновным в убийстве директора агентства недвижимости и покушении на убийство его знакомого. Также мужчину признали виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что вечером 3 апреля 2023 года нетрезвый мужчина пришел в агентство недвижимости на Калининградском проспекте в Светлогорске с целью убийства 60-летнего директора агентства. Причиной послужила личная неприязнь подсудимого к риелтору: по его мнению, тот заключил невыгодную для бывшей супруги мужчины сделку по продаже доли квартиры. Когда злоумышленник зашел в агентство, в помещении вместе с директором находился его 58-летний знакомый. Подсудимый из пистолета, незаконно приобретенного в 2018 году, не менее двух раз выстрелил в риелтора и его знакомого. Оба потерпевших смогли выбежать на улицу и обратиться за помощью. Однако вечером 6 апреля 2023 года директор агентства недвижимости умер в больнице. Его знакомому в результате действий подсудимого причинен легкий вред здоровью.

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Суд назначил мужчине наказание в виде лет 15 лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, как уточнила пресс-служба областного суда, с подсудимого в пользу пятерых родственников погибшего взыскано по 2 млн рублей компенсации морального вреда каждому, всего — 10 млн рублей, а также расходы на погребение в сумме 77 тысяч 100 рублей. В пользу второго потерпевшего взыскано 200 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.