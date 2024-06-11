СК: в Калининграде собака напала на 8-летнего ребенка, проводится проверка

Все новости по теме: Проверки

В Калининграде по сообщению из социальных сетей о нападении собаки на ребенка организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«11 июня 2024 года в ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, содержащая сведения о том, что в Калининграде на улице Печатной собака напала на 8-летнего ребенка, причинив ему укушенные раны. Сообщается, что хозяева собаки периодически выгуливают ее без намордника, и ранее случаи нападения животного на жителей уже имели место», — говорится в сообщении ведомства.

Организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам следствие примет процессуальное решение.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter