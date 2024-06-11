СК: в Калининграде собака напала на 8-летнего ребенка, проводится проверка

В Калининграде по сообщению из социальных сетей о нападении собаки на ребенка организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«11 июня 2024 года в ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, содержащая сведения о том, что в Калининграде на улице Печатной собака напала на 8-летнего ребенка, причинив ему укушенные раны. Сообщается, что хозяева собаки периодически выгуливают ее без намордника, и ранее случаи нападения животного на жителей уже имели место», — говорится в сообщении ведомства.

Организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам следствие примет процессуальное решение.