Дорога до границы с Литвой частично перекрыта в сторону Калининграда (видео)

Автодорога «А229» «Калининград — граница с Литвой» частично перекрыта в сторону Калининграда. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции.



«По предварительным данным, 11.06.2024 около 19 часов 20 минут, на автодороге „А229“ 47 км произошло возгорание грузового автомобиля, водитель автомобиля не пострадал, движение временно перекрыто в направлении города Калининграда», — говорится в сообщении. В районе 20 часов движение в сторону областного центра было возобновлено по одной полосе.