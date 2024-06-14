УМВД: калининградец издевался над животными, которых брал «в добрые руки» (видео)

В Калининграде полицейскими возбуждено уголовное дело за жесткое обращение с животными. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть поступило заявление от калининградки о том, что в одной из квартир дома по ул. Железнодорожной жилец издевается над животными. В жилом помещении, где проживает мужчина 1993 года рождения, участковый обнаружил нескольких животных с увечьями. Со слов злоумышленника, он брал питомцев по объявлению из категории «в добрые руки», а затем использовал их для вымещения собственной злобы. Сотрудник полиции доставил измученных кошек и собак в приют, где они сейчас проходят реабилитацию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.