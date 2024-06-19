СК возбудил уголовное дело против компании, разбирающей Дом Советов

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Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда регионального следственного управления СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего субподрядной организации, производящей демонтаж Дома Советов. Как сообщает СК, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

По версии следствия, должностные лица субподрядной организации, выполняющей работы по демонтажу здания, нарушили правила безопасности при ведении работ, в результате чего 14 июня на объекте погиб 31-летний рабочий.

В СК отметили, что стена упала на мужчину при демонтаже шахты лифта на одном из этажей здания. В результате полученных множественных телесных повреждений пострадавший погиб на месте.

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