Главу стройфирмы подозревают в незаконном возмещении НДС из муниципальных бюджетов

Генеральный директор строительной компании стал фигурантом шести уголовных дел о незаконном возмещении НДС из муниципальных бюджетов. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранителями было установлено, что в 2020-2021 годах 41-летний руководитель стройфирмы предоставлял документы с заведомо ложными сведения относительно приобретения стройматериалов при исполнении муниципальных контрактов на ремонт дорожного покрытия в Зеленоградске, Светлогорске, Светлом и Пионерском. В результате злоумышленнику был незаконно возмещен НДС в размере порядка 3,1 млн рублей.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельства противоправной деятельности, изъята компьютерная техника, налоговая и бухгалтерская документация. Расследование уголовного дела продолжается.