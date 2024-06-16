В Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО

В Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Ростовской области заключенные следственного изолятора захватили в заложники двух надзирателей. Как сообщает региональный главк ФСИН в своем официальном телеграм-канале, в захвате участвовали обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области.

«На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая».

Отмечается также, что в связи с чрезвычайным происшествием в регион «незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки».

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