В Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО

В Ростовской области заключенные следственного изолятора захватили в заложники двух надзирателей. Как сообщает региональный главк ФСИН в своем официальном телеграм-канале, в захвате участвовали обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области.



«На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая».

Отмечается также, что в связи с чрезвычайным происшествием в регион «незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки».