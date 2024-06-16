Представители ФСИН сообщили о ликвидации заключенных, захвативших заложников

Представители ФСИН сообщили о ликвидации заключенных, захвативших заложников
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Спецназ освободил захваченных в заложники сотрудников ростовского СИЗО. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России, сотрудники правоохранительных органов провели штурм СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где шестеро арестантов, осужденных по тяжким статьям, удерживали в заложниках двоих сотрудников изолятора и требовали предоставить им оружие и транспорт.

«За несколько минут до сообщения ФСИН корреспондент „Коммерсанта“ сообщал о выстрелах на территории СИЗО. После серии одиночных выстрелов, по данным СМИ, на территорию пропустили машины скорой помощи», — передает издание.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — говорится в официальном сообщении федерального управления ФСИН.

ФСИН не называет имена освобожденных заложников, однако ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что одним из них был начальник оперативного управления Александр Богма и младший инспектор дежурной смены Виктор Кончаков. В частности, личность Александра Богмы подтвердила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачёва.

О захвате заложников стало известно утром 16 июня из официального сообщения пресс-службы ФСИН.

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