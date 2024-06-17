УМВД: химик из Калининграда ставил опыты со взрывчаткой

44-летний калининградец подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.



Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведённых УФСБ России по Калининградской области совместно с коллегами из уголовного розыска. По месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли две банки со взрывчатым веществом самодельного изготовления общей массой 265 граммов. Согласно заключению эксперта, предоставленные на исследование вещества пригодны для производства взрыва.

«Задержанный в совершении преступления, химик по образованию, дал признательные показания и пояснил, что хотел продемонстрировать своему ребёнку настоящий фейерверк в домашних условиях. Со слов мужчины, необходимые ингредиенты для кустарного производства взрывчатого вещества он приобретал в хозяйственных магазинах», — сообщили в пресс-службе.

В УМВД России по Калининградской области напоминают жителям региона, что они могут добровольно сдать в территориальные органы МВД незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывные устройства и вещества. В этом случае нарушители освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности.