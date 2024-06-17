В Славском районе на переходе насмерть сбили 10-летнего мальчика

В Славском районе на переходе насмерть сбили 10-летнего мальчика
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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В Славском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 10-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительной информации, около 13.30 часов на автодороге «Советск-Славск-Ясное-Мысовка» 43-летняя водитель «Киа» допустила наезд на ребенка, который вышел из автобуса и переходил проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм 10-летний мальчик скончался на месте до прибытия скорой помощи.

На контроле прокуратуры находится установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты доследственной проверки. Позже ведомство сообщило, что  по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В свою очередь, в ГИБДД уточнили, что сбивший мальчика автомобиль изъят. На время следственных действий фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

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