СК: в Балтийском округе в море погиб 39-летний житель региона

СК: в Балтийском округе в море погиб 39-летний житель региона
Фото: пресс-служба регионального управления Следственного комитета
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21 июня в Балтийском море в районе пляжа в посёлке Павлово Балтийского городского округа погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«По предварительным данным, мужчина пошёл купаться, другие отдыхающие заметили его долгое отсутствие и обратились к спасателям, которые извлекли тело погибшего на берег уже без признаков жизни. В ходе осмотра видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено», — говорится в сообщении.

Личность мужчины установлена, им оказался 39-летний житель города Светлый. В ходе доследственной проверки Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области выясняются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

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