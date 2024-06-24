В Калининграде вынесен приговор мигранту за растление 11-летней девочки

В Калининграде осужден 59-летний гражданин Республики Узбекистан, совершивший преступление против половой неприкосновенности 11-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Суд установил, что 28 августа 2023 года около одного из домов по ул. Шевченко злоумышленник увидел одиннадцатилетнюю девочку и под предлогом того, что покажет ей дорогу до автобусной остановки, направился с ней в сторону гостиницы по ул. Сергеева вдоль набережной пруда. По дороге подсудимый предложил ей поцеловаться, на что ребенок ответил отказом. Не желая идти с ним дальше, девочка села на скамейку, а преступник пытался снять с нее футболку, сжимал ее руками. Когда девочка стала сопротивляться, мужчина укусил ее за щеку, сел на велосипед и уехал.

В судебном заседании злоумышленник вину в совершении преступления не признал. Действия подсудимого суд квалифицировал п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ как действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Приговором Ленинградского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.