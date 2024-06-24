В Калининграде вынесен приговор мигранту за растление 11-летней девочки

Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

В Калининграде осужден 59-летний гражданин Республики Узбекистан, совершивший преступление против половой неприкосновенности 11-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Суд установил, что 28 августа 2023 года около одного из домов по ул. Шевченко злоумышленник увидел одиннадцатилетнюю девочку и под предлогом того, что покажет ей дорогу до автобусной остановки, направился с ней в сторону гостиницы по ул. Сергеева вдоль набережной пруда. По дороге подсудимый предложил ей поцеловаться, на что ребенок ответил отказом. Не желая идти с ним дальше, девочка села на скамейку, а преступник пытался снять с нее футболку, сжимал ее руками. Когда девочка стала сопротивляться, мужчина укусил ее за щеку, сел на велосипед и уехал.

В судебном заседании злоумышленник вину в совершении преступления не признал. Действия подсудимого суд квалифицировал п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ как действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Приговором Ленинградского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter