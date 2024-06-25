Роспотребнадзор нашел в областной больнице крыс, одна из которых укусила пациента

Специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование по факту укуса крысой пациента в Калининградской областной клинической больнице. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В деятельности медицинского учреждения выявлены многочисленные нарушения обязательных требований к организации дератизации на объекте, имеющем особое эпидемиологическое значение. Дератизационные мероприятия, проводимые с привлечением специализированной организации дезинфекционного профиля, неэффективны, что подтверждено фактом заселённости грызунами подвальных помещений», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Управление выдало предписание о проведении в больнице дополнительных противоэпидемических мероприятий. Кроме того, юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности.