УМВД: в Калининграде гендиректор компании присвоила почти 2 млн рублей

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В Калининграде гендиректор компании попала под статью за присвоение денег фирмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением обратился учредитель компании, занимающейся оптовыми продажами продуктов питания. Он сообщил, что со счетов компании пропали денежные средства в размере 1 875 000 рублей. Правоохранители установили, что к инциденту причастна гендиректор компании, являвшаяся по совместительству главным бухгалтером. Имея доступ к расчетному счету организации, 34-летняя злоумышленница переводила денежные средства на банковский счет своей матери и тратила в дальнейшем на личные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. После возбуждения уголовного дела подозреваемая возместила ущерб организации в полном объеме. На время следственных действий фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


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