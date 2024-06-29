Двое калининградцев получили реальные сроки за легализацию мигрантов

Региональным УФСБ пресечена противоправная деятельность двух жителей области, за денежное вознаграждение осуществлявших организацию незаконного пребывания в России иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина и женщина подбирали россиян для заключения фиктивных браков с иностранцами, чтобы те могли получить разрешения на временное проживание в РФ, вид на жительство и российское гражданство в упрощенном порядке.

Решением Ленинградского районного суда подельники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции». Женщине суд назначил два года колонии общего режима, мужчине — три. Приговор вступил в законную силу.