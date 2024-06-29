Двое калининградцев получили реальные сроки за легализацию мигрантов

Все новости по теме: Миграционный вопрос

Региональным УФСБ пресечена противоправная деятельность двух жителей области, за денежное вознаграждение осуществлявших организацию незаконного пребывания в России иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина и женщина подбирали россиян для заключения фиктивных браков с иностранцами, чтобы те могли получить разрешения на временное проживание в РФ, вид на жительство и российское гражданство в упрощенном порядке.

Решением Ленинградского районного суда подельники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции». Женщине суд назначил два года колонии общего режима, мужчине — три. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что это уже не первый подобный прецедент в Калининградской области. В частности, в середине июня УФСБ также сообщало о приговоре, вынесенном трем жителям области за организацию фиктивных браков для мигрантов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter