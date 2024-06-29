МЧС: в субботу на территории Балтийска, предположительно, утонули три человека

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Сегодня на территории Балтийского городского округа, предположительно, утонули 3 человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«В районе поселка Павлово в Балтийское море унесло мужчину на матрасе. На место были оперативно направлены муниципальные спасатели. Специалистам удалось обнаружить только матрас. В районе арт-деревни Витланд мужчина пошел купаться в море и не вернулся. На место были направлены муниципальные спасатели, тело было обнаружено. К сожалению, человек погиб. Вечером, в районе посёлка Павлово из воды извлекли тело ещё одного мужчины», — уточнили в ведомстве.

МЧС призывает отдыхающих у воды не злоупотреблять алкоголем; не оставлять детей без присмотра; не купаться в запрещенных местах и не игнорировать информацию об отбойных течениях, размещенную на информационных стендах морских пляжей.


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